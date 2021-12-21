Эльмар Мамедъяров спас своих помощников от тюрьмы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Управления по делам МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления министерства Салима Ализаде, передает haqqin.az из зала суда.

Согласно приговору, обвиняемые получили по 6 лет условно, два из которых будут испытательными.

Отметим, что Моллазаде и Ализаде были задержаны в результате спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Им были предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджанской Республики «присвоение в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями».

В отношении Ф.Моллазаде и С.Ализаде Сабаильским районным судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но через некоторое время суд отправил их под домашний арест.