Лавров и Мирзоян обсудили делимитацию границы с Азербайджаном
22 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.
В ходе телефонного разговора обсуждался широкий круг вопросов, связанных с реализацией договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 26 ноября в Сочи.
Была отмечена важность деэскалации ситуации и шагов, направленных на повышение уровня стабильности и безопасности на армяно֊азербайджанской границе, формирования механизмов делимитации и демаркации границы.