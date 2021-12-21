Отдел информации 17:54

Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза состоялся 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум. Двухдневный форум был организован в рамках Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией с целью дальнейшего укрепления стратегического энергетического сотрудничества. Перед форумом состоялась двусторонняя встреча между сопредседателями. На встрече говорилось об укреплении тесных отношений между двумя странами, а также о перспективах развития сотрудничества в энергетической сфере.

Выступивший с вступительной речью на форуме министр энергетики Парвиз Шахбазов расценил 1-й Азербайджано-турецкий энергетический форум как платформу, способствующую подъему азербайджано-турецких отношений к уровню энергетического союза. Было отмечено, что азербайджано-турецкое объединение, обеспечивающее безопасность, развитие и прогресс, является ведущим фактором новых геополитических реалий и процессов развития в регионе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Обратив внимание на энергетическое сотрудничество между двумя странами, министр сказал: "С июля 2018 года по декабрь этого года в братскую Турцию по TANAP было поставлено 13,6 миллиарда кубометров природного газа. Из 7,7 млрд кубометров природного газа, поставленного в Турцию за 11 месяцев этого года, 5,1 млрд кубометров пришлось на долю TANAP. В целом, с 2007 года на турецкий рынок газа с месторождения "Шахдениз" было поставлено более 85 миллиардов кубометров природного газа". В ходе выступления была подчеркнута инвестиционная деятельность нашей страны в Турции на примере таких проектов, как нефтеперерабатывающий завод "STAR", Petkim: "Инвестиции Азербайджана в Турции составляют более 19 миллиардов долларов США. Как заявил президент Ильхам Алиев, ”Только в братскую страну может быть вложено столько средств, столько инвестиций".

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз в своем выступлении отметил, что азербайджано-турецкие вечные братские отношения развиваются еще больше благодаря тому, что наши народы имеют одинаковые корни и взаимные связи. Обращая внимание на победу нашей страны в Отечественной войне, министр сказал: "В рамках "Концепции зеленой энергии", которую планируется применять на освобожденных от оккупации территориях, мы и впредь будем рядом с Азербайджаном, как с государственным, так и с частным сектором. Таким образом, мы продолжим координировать с Азербайджаном действия как для установления устойчивого мира в регионе, так и для восстановления освобожденных от оккупации регионов. Верю, что трансфер в сферу возобновляемых источников энергии многочисленных успешных практик сотрудничества, осуществляемых нами совместно в области углеводородной промышленности, придаст новый импульс нашим отношениям". На форуме также выступили заместитель министра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф, президент государственной нефтяной компании Ровнаг Абдуллаев, президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев, генеральный директор TPAO Мелих Хан Билгин, генеральный директор Турецкой компании по передаче электроэнергии Орхан Калдырым и председатель Энергетического совета Турецкого совета по внешнеэкономическим связям (DEIK) Халук Калёнджу. Была представлена информация о проделанной работе по развитию сотрудничества в соответствующих сферах, намеченных мерах, а также проведены обсуждения по итогам первых встреч рабочих групп, проведенных до форума.