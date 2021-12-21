Лукашенко заявил о задержании террористов в Беларуси
«В Беларуси задержали несколько человек за попытку совершить теракты». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.
По словам Лукашенко, задержание произошло во вторник, 21 декабря.
«Министр внутренних дел мне доложил: сегодня ночью — вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Все засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали. Одного ищем. Найдем, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», - сказал глава государства.