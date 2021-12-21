Сидги Шевкет, автор haqqin.az 18:03

Несмотря на все противоречия, толерантность продолжает оставаться единственной формулой совместного проживания людей в современном мире. Однако проблемы с толерантностью сегодня можно уже наблюдать по всему миру. Проблемы есть как на Западе, так и в самом оплоте демократии - Соединенных Штатах. Ради объективности следует отметить, что американцы уже бьют тревогу по поводу всевозрастающей радикализации противостояния на религиозной почве. Как они свидетельствуют, у них не все в порядке с религиозной терпимостью. Например, в США студентов-мусульман все больше осмеивают и подвергают оскорблениям, причем даже учителя. Весьма отрицательно относятся в Штатах и к строительству новых мечетей. Про известного сжигателя Корана пастора Терри Джонса мы уже не говорим. Более того, в Америке до сих пор многие негативно относятся к бывшему президенту Бараку Обаме из-за его мусульманских корней.

Естественно, что политическая поляризация общества в США, которая с особенной силой стала проявляться после прихода в политику Дональда Трампа и его четырехлетнего пребывания в Белом доме, не могла не задеть и вопрос религиозной толерантности. Многие аналитики указывают на то, что США как единственная на сегодня супердержава не может успешно продвигать свои плюралистические ценности в мире именно из-за того, что немалое количество консервативно настроенных американцев сами не вполне одобряют эти ценности, и если они не сжигают еретиков и иноверцев на кострах, то это не означает, что они этого вовсе не хотят. Преградой для этого является эффективная светская демократическая система, не допускающая подобного антисоциального поведения. Однако на словах баталии на религиозной почве являются вполне обыденным делом для этой страны. Об этом свидетельствует и недавняя довольно таки грязная история, разыгравшаяся в стенах Капитолия. Как пишет авторитетное американское издание New York Times, камнем преткновения для законодателей стал проект, предусматривающий усиление борьбы с исламофобией и религиозной нетерпимостью. Пристрастия конгрессменов разделились четко по партийным линиям. Новый лидер ультраконсервативной фракции «За свободу» (Freedom Caucus) палаты представителей, депутат от штата Пенсильвания, республиканец Скотт Перри обвинил демократку Ильхан Омар, соавтора законопроекта о борьбе с антимусульманской предвзятостью, в антисемитизме и симпатиях к террористам. Отметим, что, согласно законопроекту, представленному представителем от штата Миннесота г-жой Омар, в Государственном департаменте США должна быть учреждена новая должность специального посланника для борьбы с «исламофобией и подстрекательством к исламофобии».

Однако эта мера пришлась не по душе многим консерваторам в Конгрессе, чью позицию в довольно острой манере и выразил Скотт Перри. Причем самые резкие его слова были адресованы г-же Омар, одной из двух мусульманок в палате представителей и соавтору законопроекта. «Американских налогоплательщиков не следует заставлять платить террористическим организациям, к которым имеет отношение составитель этого законопроекта... Среди этих организаций, например, и та, которая является соучастником крупнейшего в истории Соединенных Штатов Америки дела о финансировании терроризма», - сказал Перри. Как отмечает New York Times, это высказывание было отсылкой к делу более чем десятилетней давности против Holy Land Foundation, исламской благотворительной организации, которая в 2008 году была признана виновной в финансировании групп исламских боевиков. Правозащитная группа «Совет по американо-исламским отношениям» была одной из почти 250 организаций и лиц, названных соучастниками заговора. В то время федеральное правительство заявило, что включило организации в список лишь для сбора доказательств по этому делу судебного разбирательства, но окружной суд и федеральный апелляционный суд постановили, что обнародование списка было грубой ошибкой. Десять лет спустя совет, созданный по образцу Антидиффамационной лиги, удостоил г-жу Омар чести выступить перед ее калифорнийским отделением. Именно на это и намекает Перри. Речь консервативного конгрессмена вызвала жаркую полемику в стенах Капитолия. Представитель Дебби Дингелл, демократка от штата Мичиган и союзница г-жи Омар, немедленно предприняла шаги, чтобы слова г-на Перри были удалены из официальных протоколов дебатов, в результате чего прения в палате представителей были приостановлены. В конце концов Перри запретили повторно выступить в ходе последующего заседания. Законопроект был принят поздно вечером 14 декабря. Голосование прошло четко по партийным линиям при 219 голосах за и 212 - против. Возникшая вокруг данного законопроекта неразбериха показала пропасть между двумя партиями, даже несмотря на то, что лидеры демократов в палате представителей пытаются разрядить обстановку. New York Times особо подчеркивает, что закон об антимусульманской предвзятости был обнародован лишь через четыре недели после появления видео, на котором другой член палаты представителей, Лорен Боберт, республиканка из Колорадо, предположила, что г-жа Омар могла быть террористкой-смертницей, и голословно назвала ее членом «джихадистского отряда». Все это еще раз наглядно показывает всю глубину той пропасти, которая разделила американское общество и его политическую элиту. Как говорится в материале New York Times, некоторые демократы хотели, чтобы руководство палаты приняло жесткие меры по отношению к г-же Боберт, лишив ее полномочий в комитетах, но лидеры большинства предпочли этого не делать, скорее всего, из опасений развязать еще более острое межпартийное противостояние. Градус уже и так достаточно высок. Двое других республиканцев в этом году, представитель Марджори Тейлор Грин из Джорджии и Пол Госар из Аризоны, уже были привлечены в этом году к дисциплинарной ответственности. Однако спикер Нэнси Пелоси заявила, что против г-жи Боберт могут быть приняты дальнейшие меры.