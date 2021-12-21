Президент США Джо Байден не отвечает на телефонные звонки премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

NEWSru.co.il со ссылкой на телеканал "Решет" пишет, что в последние недели Беннет несколько раз пытался побеседовать с президентом США, однако всякий раз Байден уклонялся от разговора с главой израильского правительства.

Согласно опубликованной информации, причина конфликта между Иерусалимом и Вашингтоном заключается в отказе Беннета заморозить строительство в Иудее и Самарии, а также официально объявить о сворачивании проекта строительства в Атарот.