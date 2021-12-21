Президент Израиля назвал Иран «бомбой замедленного действия»

Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего выступления на базе ВВС «Хацерим» назвал Иран «бомбой замедленного действия, которая угрожает Израилю и всему Ближнему Востоку», передают израильские СМИ.

«Нельзя быть обманутым и воспринимать всерьез заявления по ядерной сделке с Ираном. Эта угроза должна быть нейтрализована раз и навсегда, с соглашением или без него. Нельзя позволять Ирану достичь своего ядерного потенциала», - сказал Герцог.