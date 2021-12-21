Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

АзерТАДж передает, что глава государства напомнил о своей встрече с президентом Исламской Республики Иран в Ашхабаде, отметил, что на ней были обсуждены многие вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством, и еще раз подтверждены азербайджано-иранские дружественные связи.

Хоссейн Амир Абдоллахиан, говоря о встрече президента Ильхама Алиева и президента Ибрагима Раиси в Ашхабаде, назвал ее поворотной точкой в отношениях между двумя странами.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения совместных усилий для углубления сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

На встрече было отмечено, что повестка дня двустороннего сотрудничества обширна, выражена надежда на достижение хороших результатов.