Риск заражения «омикроном» вдвойне повышается в самолете

Медицинский эксперт Международной ассоциации воздушного транспорта Дэвид Пауэлл заявил, что риск заражения коронавирусом в самолете повысился в два-три раза из-за нового омикрон-штамма, передает Bloomberg.

По словам Пауэлла, за последние недели новый штамм коронавируса стремительно распространился по всему миру, подчеркнув, что число пассажиров самолетов перед Новым годом значительно увеличивается.

«Каким бы ни был риск в случае с «дельтой», нам придется предположить, что с «омикроном» он будет в два-три раза выше, так же, как мы наблюдали в других условиях», — цитирует эксперта «Лента.ру».