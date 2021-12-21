Путин отправил Грызлова послом в Минск

Новым послом России в Беларуси станет полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, сообщает «Коммерсантъ».

Об одобрении кандидатуры Грызлова на пост посла в Беларуси также сообщил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По данным издания, в первое время Борис Грызлов будет совмещать работу в контактной группе по Украине с посольской.