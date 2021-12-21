Шахрияр Мамедъяров занимает 2-е место перед последним днем мемориала Вугара Гашимова

Участники сыграли семь туров, после которых в единоличные лидеры вырвался венгерский шахматист Рихард Раппорт, набравший в сумме партий по рапиду и блицу 20,5 очка.

Сегодня, в предпоследний день турнира памяти Вугара Гашимова, начались соревнования по блицу.

На 2-м месте азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров, на счету которого 19 очков. Сегодня Шахрияр одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Он обыграл двух других наших шахматистов - Вугара Асадли и Рауфа Мамедова, а также россиянина Сергея Карякина и Рихарда Раппорта. Единственное поражение Мамедъяров потерпел от Каруаны, который с 18,5 очка занимает 3-е место. 18 очков набрал Сергей Карякин, располагающийся на 4-й позиции. Именно этот квартет разыграет завтра в оставшихся семи турах призовые места, ибо отрыв от 5-й позиции, которую занимает чех Давид Навара (11 очков), слишком велик.

Напомним, за победу по итогам двух партий в рапиде шахматисты получали по 3 очка. В случае ничьи соперники для выявления победителя играли в «Армагеддон». За победу в «Армагеддоне» полагалось 2 очка. Шахматист, проигравший в «Армагеддоне», получал 1 очко.

В блице все как обычно: 1 очко за победу, 0,5 – за ничью, 0 – за поражение.

Контроль времени: рапид – 15 минут плюс 10 секунд за каждый сделанный ход; блиц – 5 минут плюс 3 секунды; «Армагеддон» - 5 минут у белых, 4 минуты у черных плюс 3 секунды за каждый ход после 60-го хода.