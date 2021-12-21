В Баку уверены, что азербайджано-российские отношения будут развиваться и дальше

Азербайджано-российские отношения носят предсказуемый характер и будут развиваться в последующие годы, уверен политолог Фуад Ахундов.

«Сегодня можно сказать, что азербайджано-российские отношения носят предсказуемый характер. Это, конечно же, результат деятельности президента Ильхама Алиева. В целом у президента Азербайджана комфортные отношения и с Анкарой, и с Москвой, и с Вашингтоном. Это действительно говорит о большом умении Ильхама Алиева, мастерстве руководителя», – приводит Интерфакс-Азербайджан слова Ахундова.

Политолог выразил уверенность, что в дальнейшем азербайджано-российские отношения будут развиваться, будет расти взаимный товарооборот.