19:12

22 декабря по случаю 75-летия ЮНИСЕФ Министерство образования совместно с представительством ЮНИСЕФ в Азербайджане организовало мероприятие на тему «Новый взгляд на навыки молодежи в XXI веке». В мероприятии приняли участие министр образования Эмин Амруллаев, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс, сотрудники Минобразования, ЮНИСЕФ, Института образования, Госагентства профессионального образования, студенты и другие.

Открывая мероприятие, Эмин Амруллаев коснулся сотрудничества Минобразования и ЮНИСЕФ подчеркнув важность работы, проводимой организацией в нашей стране. Эмин Амруллаев также рассказал о совместных проектах министерства и ЮНИСЕФ в сфере образования в период пандемии. Высказывая мнение о «Новом взгляде на навыки молодежи в XXI веке», министр отметил, что очень важно мыслить долгосрочно, планировать новые навыки и компетенции на будущее и учитывать требования рынка труда.

В свою очередь, представитель ЮНИСЕФ в Азербайджане Алекс Хайкенс отметил, что Министерство образования на протяжении десятилетий является самым успешным и важным партнером организации в Азербайджане. Касаясь вопросов изменения климата, миграции и других вопросов в глобализирующемся мире, Алекс Хайкенс отметил, что путь к успеху - это быть готовым к таким изменениям. В своем выступлении Хайкенс отметил влияние пандемии на образование и подчеркнул важность знаний и навыков в содержании, отвечающем требованиям XXI века.