122 тысячи российских военных: в Украине заявили, что ситуация на границе с Россией неспокойна

На расстоянии 200 км от украинской границы сосредоточены 122 тысячи российских военнослужащих, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Что касается численности войск..., на сегодняшний день мы видим 122 тыс., это 200 км, и 143,5 тыс. - на расстоянии 400 км... от нашей границы", - передает ТАСС слова Данилова.

По его словам, президент Украины и высшее военное руководство страны "держат ситуацию под контролем": "Мы понимаем, что там происходит, и в случае обострения это не может произойти мгновенно, условно говоря, сегодня нам нужно к этому готовиться, мы все это отслеживаем"

Секретарь СНБО отметил, что у страны есть дополнительные ресурсы, а "территориальная оборона в случае необходимости обязательно даст отпор агрессору".