Шри-Ланка предложила Ирану: вместо нефтедолларов чай

Согласно информации, размер долга Шри-Ланки за иранскую нефть составляет около $251 млн. Но с погашением возникли проблемы. Во-первых, международные санкции в отношении Ирана, из-за которых нельзя просто перевести сумму задолженности через иранские банки. А чай отнесен ООН к категории продуктов первой необходимости и его экспорт в Иран не нарушит никаких международных законов.

Во-вторых, Шри-Ланка переживает серьезный долговой и валютный кризис на фоне пандемии, который усугубился снижением поступлений в бюджет от туристической отрасли. И расчет чаем, а не долларами позволил бы стране сэкономить столь необходимую сейчас иностранную валюту.

Шри-Ланка предлагает погасить долг в $251 млн за несколько лет, ежемесячно высылая в Иран чай на $5 млн.