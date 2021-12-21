В Хырдалане неизвестные повредили газопровод: 3 тысячи абонентов остались без газа

В селе Хырдалан Апшеронского района неизвестные лица перерезали газопровод диаметром 159 мм. В результате без газа остались 3 тысячи абонентов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ПО «Азеригаз».

Согласно информации, лица, совершившие это деяние, оставили автомобиль под газопроводом. Об инциденте сообщили службе 102, Апшеронскому районному управлению полиции. Однако до сих пор никаких действий не предпринято, отмечается в сообщении ПО.