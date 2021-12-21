Как коронавирус будет развиваться дальше: прогноз от ВОЗ

COVID-19 станет эндемичным, однако это может занять долгое время, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове.

"Я думаю, тут даже не стоит вопрос о том, станет ли этот вирус эндемичным. Безусловно, он находится на пути к этому. Но эндемичный не означает, что он не опасный. Эндемичный обычно означает, что у него низкий уровень распространения, он ограничен географически и вы видите вспышки среди незащищенного населения. Я думаю, мы движемся в этом направлении. Но мы еще в середине пандемии и не можем перейти к эндемичной ситуации, если половина мира еще в пандемии. Думаю, нас ждет долгий путь", - сказала Керкхове, сообщает РИА Новости.

По ее словам, ВОЗ ожидает, что вирус продолжит мутировать, подстраиваться под ситуацию и развиваться, чтобы в какой-то момент, возможно, стать сезонным явлением.