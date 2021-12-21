Знаменитый азербайджанский бизнесмен «Магеррам из Покровки» рассказал о своих злоключениях

Фархад Мамедов, отдел информации 21:29

Азербайджанский бизнесмен Магеррам Гулиев, более известный как «Покровка Магеррам», был депортирован из России и теперь работает в Украине. Некогда один из самых влиятельных бизнесменов в сфере московской оптовой торговли фруктами и овощами, Гулиев рассказал в беседе с корреспондентом haqqin.az, что за его преследованием, арестом и последующей депортацией стоял другой азербайджанец – Тофик Алиев. Свое прозвище выходец из Шамкирского района Азербайджана получил, работая в Москве, на знаменитом «Покровском рынке». До 2014 года «Покровск» был крупнейшей и самой популярной в столице России оптовой базой по продаже фруктов и овощей. Магеррам Гулиев и его брат, Ровшан, импортировали и продавали фрукты и овощи из целого ряда стран, включая Азербайджан, сотрудничая с компанией «Азфрут». После закрытия рынка работавшие там азербайджанцы перебрались на оптовую базу «Фуд Сити».

Отметим, что Магеррам Гулиев был задержан российскими правоохранительными органами в 2019 году по обвинению в «нарушении миграционного законодательства» и невыполнении режима домашнего ареста. Бизнесмен рассказал, что за его преследованием правоохранительными органами Москвы, закончившимся арестом и депортацией, стоял другой азербайджанский бизнесмен, уроженец Армении Тофик Искендер оглу Алиев, 1968 года рождения. По словам Гулиева, Тофик Алиев занимается в Москве бизнесом «под крышей» нескольких сотрудников ФСБ, имея магазины и кафе в Покровском районе российской столицы, а также ресторан в районе Домодедово.

«Основной «профиль» этого человека - заманивать в Москве богатых азербайджанцев в ловушки, - утверждает Магеррам. - Тофик Алиев, используя помощь московских силовиков, вначале создает для наших бизнесменов проблемы, а затем «решает» их, якобы оказывая им дружескую услугу и, естественно, получая за это крупные суммы денег. За несколько месяцев до моего ареста Тофик Алиев получил от меня 405 000 долларов, чтобы отменить приговор за нарушение миграционного законодательства и тем самым предотвратить мою депортацию из России с сопутствующим аннулированием вида на жительство. Тем не менее, через несколько месяцев меня арестовали и выслали из России. А денег Тофик Алиев мне так и не вернул». По утверждению Магеррама Гулиева, по такой же схеме Тофик Алиев грабил и других богатых азербайджанцев, получая от них крупные суммы денег и не выполняя при этом обещанное. «Насколько мне известно, в списке жертв Алиева есть имена не менее десяти крупных бизнесменов из Азербайджана. Он обнаглел до такой степени, что шантажирует богатых предпринимателей моей участью. Мол, тех, кто не примет его условия, ждет судьба Магеррама», - сетует шамкирский бизнесмен.