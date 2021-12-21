Абдоллахиан: Баку и Тегеран достигли важных договоренностей

Между Азербайджаном и Ираном достигнуты важные договоренности. Об этом сказал находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам иранского министра, двусторонние отношения будут стремительно развиваться: «Приоритетом нового правительства Ирана является развитие отношений с Азербайджаном на максимальном уровне».

Глава иранского МИД отметил, что новые власти Ирана также хотят развивать отношения с Азербайджаном, Турцией и Россией в четырехстороннем формате.