Баку и Тегеран готовят дорожную карту новых проектов

Баку и Тегеран работают над дорожной картой экономического сотрудничества, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

«В настоящее время соответствующие структуры проводят работы по подготовке дорожной карты, сюда будут включены планируемые для реализации проекты. Это будет обсуждаться на следующем заседании азербайджано-иранской межправкомисии по экономическому сотрудничеству», - сказал Байрамов.

По его словам, дорожная карта будет утверждена в ближайшие месяцы.

Говоря о совместных проектах, реализуемых Ираном и Азербайджаном, Джейхун Байрамов упомянул строительство электростанций «Худаферин», «Гыз галасы», «Ордубад», а также строительство моста через Астарачай, дальнейшее развитие коридора Иран – Азербайджан – Россия и запуск совместного автомобильного завода в Нефтчале.