За минувшие сутки обнаружено 52 новых случая инфицирования, но, во-первых, никто пока не знает, сколько осталось не выявлено, во-вторых, в условиях многомиллионного мегаполиса распространение вируса может стать катастрофически быстрым. Пока неизвестно, с каким штаммом столкнулись в Сияни, если это «омикрон», то известно, что он заразнее «дельты» в четыре-пять раз, а в бронхах распространяется в 70 раз быстрее.

В крупном китайском городе Сиань, столице центральной провинции Шэньси, с полуночи 23 декабря объявлен жесткий локдаун, как в начале пандемии, когда был полностью закрыт город Ухань. Тринадцати миллионам жителей Сианя и пригородов строго запрещено покидать дома, кроме крайней необходимости. Все транспортное сообщение прекращено. Вспышка заболеваний коронавирусом не на шутку обеспокоила власти.

У Китая есть и дополнительный серьезный фактор, чтобы проявить максимальную тревогу. 4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Ни сорвать это исторически важное мероприятие, ни превратить его в новый очаг пандемии китайские власти не могут себе позволить, поэтому карантинные меры в Шэньси и везде, где выскочат новые случаи, будут самые жесткие.

Ситуация с распространением по планете «омикрона» уже привела к тому, что Всемирный банк пересмотрел свои прогнозы экономического роста для Китая на следующий год и по итогам нынешнего. Так, сейчас рост ВВП Китая в 2021 году по отношению к прошлому году оценивается в 8%, в то время как еще в июне оценка была 8,5%. В 2022 году ожидается рост в 5,1% против еще недавних 5,4%. Это при том, что в первом пандемийном году, в 2020-м, рост был всего 2,2%. Это означает, что три года подряд китайская экономика будет развиваться самыми медленными темпами с 1990 года, когда ее рост составил 3,9% в результате санкций за подавление студенческого протеста на площади Тяньаньмэнь.

Новая вспышка коронавируса вместе с кризисом, который коснулся гигантских девелоперских компаний Китая, энергетические проблемы, усиление регулирования в частном секторе – все это может еще больше ухудшить перспективы роста китайской экономики в наступающем году. Похоже, прежний непрерывный бум остался позади. Видимо, осознавая это, президент Си Цзиньпин заявляет, что целью 2022 года будет стабильность. Чтобы вернуть качественный рост, предстоит провести «перенастройку по целому ряду измерений». Это серьезное изменение официальной риторики. Надо учитывать, что Китай, который будет занят качественной перенастройкой, в значительной степени утратит свою уже привычную роль драйвера мировой экономики, что не может не сказаться и на общих темпах глобального экономического роста. В этом смысле это давно уже страна, которая влияет на глобальные процессы.