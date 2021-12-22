Глава Дипакадемии Украины: Ильхам Алиев – символ стабильности и успеха

В результате успешной политики президента Ильхама Алиева сегодня Азербайджан развивается в правильном направлении, что свидетельствует о профессионализме главы азербайджанского государства, обладающего лидерскими качествами. Об этом сказал директор Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Геннадий Надоленко.

Надоленко подчеркнул, что президент Ильхам Алиев – выдающаяся личность, обладающая лидерскими качествами. Смотря на президента Азербайджана, в первую очередь приходят мысли о стабильности и успехе. Президент Азербайджана – символ стабильности и успеха, отметил украинский дипломат.

«Среди лидерских качеств президента Азербайджана следует особо подчеркнуть его смелость и дальновидность. Во время последних событий, связанных с восстановлением территориальной целостности Азербайджана, я еще раз стал свидетелем смелости и дальновидности президента Ильхама Алиева», - добавил Геннадий Надоленко, подчеркнув, что Азербайджан является не только стратегическим партнером Украины, но и его истинным другом.