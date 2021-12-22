Байрамов: Баку получил заявки от иранских компаний, один из проектов скоро будет запущен...

Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний в связи с участием в восстановлении освобожденных азербайджанских территорий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции в Баку c иранским министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

«Сегодня одним из важнейших приоритетов Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли... Иран также выразил заинтересованность в участии в этих работах. Мы получили заявки от многих иранских компаний. Соответствующие госструктуры рассматривают эти проекты, по моей информации, один из проектов будет запущен в ближайшие недели», - сказал Байрамов.

В свою очередь иранский министр заявил, что Тегеран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном в транзитной, транспортной сферах, в восстановлении освобожденных территорий и других сферах.

По его словам, развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта находится в центре внимания.