Секретарь Совбеза Армении хочет приехать в Баку

Армянская сторона готова посетить Баку и Анкару для обсуждения региональных вопросов. Об этом в интервью армянскому Общественному ТВ сказал секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Обсуждение армяно-турецких отношений мы видим в двустороннем формате, но если будет повод обсудить этот вопрос в формате "3+3", мы и эту возможность используем для прояснения позиций друг друга. Если будет необходимость, мы готовы поехать и в Анкару, и в Баку, как и принять делегации этих стран в Ереване", - сказал Григорян, отметив, что армянская сторона готова к работе и организации дискуссии по региональным вопросам.