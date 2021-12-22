Скандал в Израиле: патриарх Манукян терроризирует армянскую общину Иерусалима

В Иерусалиме все сильнее разгорается скандал вокруг патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна, который лично подписал соглашение о передаче в аренду на 99 лет территории на юго-западе Армянского квартала, известной как «Сад коров», сообщает haqqin.az со ссылкой на Civilnet.am.

Арендатором является австралийский бизнесмен Дэниэл Рубинштейн, который планирует построить на этой земле 7-звездочный отель. Однако армянская община Иерусалима и Святой Земли выступила против этой сделки. Под письмом с требованием аннулировать контракт об аренде подписались 144 человека, в том числе один священник – архимандрит Иммануил Атаджанян. Письмо было адресовано Католикосу всех армян Гарегину II, другим высокопоставленным священнослужителям, МИД Армении, армянским общинам мира и т.д.

«Мы хотим обратить внимание общественности на то, что Нурхан Манукян, помимо своих прошлых грехов, сейчас отчуждает огромную часть Армянского квартала Старого города Иерусалима, который по сути является бесценным участком земли», – говорилось в письме.

Отмечалось, что сдача иностранному бизнесмену территорий «Сада коров» под строительство гостиницы будет происходить «вопреки всем правилам и предписаниям Святой Церкви и здравому смыслу», ведь армяно-христианские общины на Святой Земле и без того быстро сокращаются.

В письме армянская община выдвинула требование отозвать подпись под соглашением, иначе она будет требовать отставки патриарха Нурхана Манукяна и директора по недвижимости Барета Ерецяна.

В заявлении утверждалось, что любая долгосрочная аренда будет считаться одобренной только в том случае, если большинство членов Всеобщего собрания монастырской братии проголосуют за контракт. Но упомянутый договор никогда не был представлен членам Общего собрания.

Подписавшиеся под письмом полагают, что сдаваемый участок могут не вернуть патриархату после истечения срока долгосрочной аренды, поскольку инвесторы, пользуясь затянувшейся волокитой, обычно передают дела о собственности в израильские суды.