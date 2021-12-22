США обсуждают с Израилем, как поступить на случай провала переговоров с Ираном

Администрация США обсуждает с властями Израиля и других стран возможные дальнейшие шаги на случай провала переговоров в Вене по иранской ядерной программе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы, конечно, разделяем глубокую обеспокоенность наших израильских партнеров относительно продолжения Ираном работы над своей ядерной программой после выхода предыдущей администрации из Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказала Псаки, напомнив, что президент США Джо Байден ранее поручил помощникам "подготовить ряд возможностей" в координации с партнерами и союзниками США на случай провала переговоров по ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

"Мы обсуждаем это с партнерами и союзниками, включая Израиль и многие другие страны, мы ожидаем, что это продолжится в свете того, что переговоры сейчас застопорились", - добавила Псаки.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки ранее завершился в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.