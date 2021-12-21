В ходе встречи Гафарова выразила надежду на то, что первый визит Абдоллахиана в Баку даст толчок к дальнейшему укреплению отношений между нашими странами. Было отмечено, что взаимные визиты и беседы глав государств, их политическая воля играют ключевую роль в развитии отношений.

Говоря о месте и роли межпарламентских связей в системе межгосударственных отношений, председатель Милли Меджлиса отозвалась с похвалой о том, что в законодательных собраниях обеих стран действуют группы дружбы. Двусторонние визиты депутатов и их регулярные встречи важны с точки зрения обмена законотворческим опытом и информацией, сказала Сагиба Гафарова.

Были отмечены также эффективная деятельность депутатов и их взаимоподдержка при обсуждении различных предметов в рамках международных структур. Недавно по инициативе президента Азербайджана в Мадриде была учреждена Парламентская сеть Движения неприсоединения. Гафарова выразила убежденность в том, что парламенты и впредь будут вносить свой достойный вклад в дело развития двусторонних отношений.

Выразив признательность за искренний прием, Хоcсейн Амир Абдоллахиан выразил удовлетворение визитом и проведенными в ходе визита встречами. Он горячо поздравил народ Азербайджана и председателя Милли Меджлиса с победой в 44-дневной Отечественной войне и сказал, что его страна неизменно поддерживала территориальную целостность Азербайджана.

Иран заинтересован в еще большем развитии двусторонних политических, экономических, культурных и гуманитарных отношений, которые уже достигли качественно нового уровня благодаря неустанным усилиям глав наших государств, сказал Абдоллахиан.

В ходе беседы также обсуждались иные вопросы, представляющие интерес для обеих сторон.