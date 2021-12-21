Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 00:23

В период правления президента Макрона – бывшего банкира могущественной еврейской династии Ротшильдов, и откровенно признаем, бездарного республиканца, Елисейский дворец переехал в Ереван. Макроновский Париж выступает исключительно с позиции национальных интересов государства под названием Армения. И не скрывает, что унифицировал интересы дряхлой старушки Европы с жизненными приоритетами самого древнего народа мира. Нет, речь не о Ротшильдах и не о евреях, которые поднимали описанное историком Флавием восстание в древнем Иерусалиме до нашей эры. А об армянах, которые, как правило вместо рухнувшей постЯлтинской системы и международного права ссылаются на Страбона и Тита Ливия. Вот почему фавориты предстоящей гонки за Елисейский дворец – Валери Пекресс и Эрик Земмур ведут борьбу за голоса своих избирателей не у берегов Сены, а неподалеку от Севана. Словно судьба будущих французских выборов будет предопределена в Ереване, о чем и свидетельствуют мятежные порывы мадам Пекресс, под которой струя, как писал Лермонтов, светлей лазури. Ведь мятежник ищет в Карабахе бури!

Пекресс не внимает всей опасности экспедиции в нестабильный Карабах и под дулом автоматов российских миротворцев спешит в армянскую часть бывшего автономного края. Кто не рискует, тот не пьет игристое французское шампанское на Елисейских полях. Игра стоит свеч! Очаровательная и милая француженка бальзаковского возраста не опасается и стволов автоматов азербайджанских солдат под Шушой, так ведь путь к горстке армянских сепаратистов пролегает под крепостными стенами карабахской столицы. В Баку сомневаются, что Пекресс могла проехать в Ханкенди скрытно от российской миротворческой миссии. Появление вероятного в будущем президента Франции, во всяком случае восходящей парижской политической звезды – событие знаковое, которое может нарушить хрупкий мир в зоне ответственности российских войск. Как же мадам Пекресс удалось преодолеть российские блокпосты и барьеры, стоящие на пути самого Пашиняна? Неужели не проверили багажник? Не обнаружили желтые жилеты? Не попросили документов? Не заглянули прямо в игривые глазки виконтессы? Неужели русские проморгали Наполеона в Карабахе? Понятное дело, Ханкенди – не Ватерлоо, но почему же российские солдаты столь безответственно и безучастно отнеслись к собственному высокому мандату?!