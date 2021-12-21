Время заканчивается: Белый дом о сделке с Ираном

Власти США публично не называют крайних сроков для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но обсуждают эту тему в закрытом формате. Через несколько недель возможности восстановить соглашение уже может не быть, считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит Reuters.

"Публично мы не обводим дату в календаре, но я могу сказать вам, что за закрытыми дверями мы обсуждаем временные рамки и что они непродолжительные", - сказал Салливан журналистам в ходе визита в Израиль.

"Недели", - добавил помощник американского лидера, когда его попросили указать более точные сроки.