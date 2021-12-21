Неизвестные фотографии Назыма Хикмета нашлись в Чехии спустя годы
В Праге были найдены неизвестные до сих пор фотографии известного турецкого поэта Назыма Хикмета, сделанные в 1956-1958 годах во время его пребывания в чешской столице. Об этом пишет CNN Turk.
В архивах Национального театра в Праге нашлись фотографии с репетиций спектакля, поставленного в то время по произведению Хикмета, с премьеры, а также вырезки из газет, буклеты и другие документы, касающиеся спектаклей, поставленных по пьесам турецкого поэта и шедших в течение многих лет в театрах Чехословакии.
CNN Turk отмечает, что в кафе "Славия", которое Назым Хикмет посещал больше всего в дни пребывания в Праге, также есть фотография поэта.