Азербайджанская шахматистка выиграла суперфинал ФИДЕ

Международная федерация шахмат провела онлайн суперфинал ФИДЕ по рапиду среди шахматистов от 10 до 18 лет, в котором приняли участие пять шахматистов из Азербайджана.

Турнир был сыгран по круговой системе в пяти разных возрастных группах - до 10, 12, 14, 16 и 18 лет. В каждой категории выступали по шесть шахматистов и шахматисток. Участники отбирались так: трое пробились через Кубок мира-2021, двое – через серию Гран-при, один – через рейтинг ФИДЕ. Соревнование прошло в два круга.

Азербайджанская шахматистка, победительница Кубка мира-2021 среди девушек не старше 18 лет Говхар Бейдуллаева, несмотря на досадный проигрыш в 1-м туре, заняла чистое 1-е место в этой возрастной категории, набрав 8 очков из 10 возможных. Говхар является членом женской сборной Азербайджана, чемпионкой Европы до 14 лет, олимпийской чемпионкой 2019 года среди юношей (до 16 лет).

В этой же категории другая представительница Азербайджана Мелек Исмаил заняла 3-е место. Хазар Бабазаде в категории до 16 лет занял 3-е место.