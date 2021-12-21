Новый глава ВВС Израиля: при необходимости можем атаковать Иран завтра

Израиль может нанести удар по ядерной программе Ирана завтра, если это будет необходимо, заявил будущий главнокомандующий ВВС Израиля Томер Бар в интервью израильскому СМИ.

Бар, который в настоящее время руководит Управлением планирования и общевойскового строительства сил Генштаба ЦАХАЛ, возьмет на себя командование военно-воздушными силами в апреле и, возможно, станет тем, кому потребуется командовать ударом по ядерной программе Ирана, если продолжающиеся переговоры в Вене между Ираном и мировыми державами потерпят неудачу, отмечает СМИ.

«Я должен предположить, что это произойдет в мое время, и мои плечи уже осознают тяжесть ответственности», – заявил Бар.

Несмотря на сообщения об отсутствии бюджета, препятствующего подготовке армии Израиля к возможному удару по Ирану, новый командующий ВВС заметил, что ситуация «не черно-белая»: «Мы не начинаем с нуля. Мы оснастили себя F-35, неужели они не знают, как пройти в третий круг? Мы закупили тысячи перехватчиков «Железный купол» для многоуровневой защиты».