ВОЗ против всеобщей вакцинации детей от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует проведение всеобщей вакцинации детей и подростков от коронавируса, так как в этой возрастной группе мало случаев тяжелых заболеваний. Кроме того, в ряде стран еще не полностью вакцинированы слои населения из групп высокого риска. Об этом говорится в заявлении стратегической консультативной группы экспертов ВОЗ по иммунизации.

"ВОЗ в настоящее время не рекомендует всеобщую вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя серьезных заболеваний в этой возрастной группе является низким, и поскольку не достигнут широкий охват во всех странах среди групп, подвергающихся самому высокому риску тяжелых заболеваний", - говорится в заявлении.