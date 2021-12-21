В Ереване, точнее в зоне ответственности российских миротворцев (Ереван такая же зона, как и Карабах ), кандидат в президенты Франции от республиканцев, председатель Совета регионов Иль-де-Франс Валери Пекресс почтила память погибших армянских сепаратистов на кладбище Ералбур. Привлекает внимание одна могила армянского солдата. И к этой могиле Пекресс поднесла цветы. Фотографию растиражировал сайт самой Пекресс. На надгробной плите выбит знак свастики. Подчеркнем фашистской свастики.

Речь идет о кресте с загнутыми под прямым углом концами. Конечно же, история свастики уходит еще во времена дохристианской эры, и этот графический символ широко использовался древними людьми еще в период позднего палеолита в Китае, Японии, затем чуть позднее в Греции… Символ широко использовался и в древнем Риме. Что и побудило одного из основателей фашистской идеологии Бенито Муссолини, а позднее и Гитлера объявить этот знак символом великой «арийской расы». Свастика признана в современном мире фашистской символикой и запрещена законом, поскольку считается прямой пропагандой идеологии национал-социализма.

И вот сепаратисты Карабаха или солдаты армянской оккупационной армии (это не меняет сути дела) разукрасили могилы своих героев нацистской свастикой. Что не удивительно для азербайджанской общественности, воспринявшей и провозгласившей вторую карабахскую войну – войной Отечественной против армянского фашизма, проповедующего идеологию избранной древней армянской нации, высшей расы, претендующей на территории окружающих ее варварских народов – грузин, азербайджанцев, турок и даже русских. Безусловно, в этой неприглядной ситуации удивляет и позиция российских солдат, а также командования российского миротворческого контингента проявляющего столь толерантное отношение к популяризации фашистской идеологии в зоне своего контроля.

Если бы мадам Пекресс возложила цветы на надгробную плиту с фашистской символикой в Германии или Франции, то предоставила бы прекрасный повод властям для уголовного преследования. В Европе, как и в России закон жестоко карает граждан, которые пропагандируют запрещенную фашистскую символику. А в Ереване или Карабахе наряду с армянскими сепаратистами при попустительстве россиян и при самом непосредственном участии либеральных политиков - не одной мадам Пекресс, но и экс-министра иностранных дел Франции, бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье, а также французского сенатора Бруно Ретайло ведется пропаганда пресловутого фашизма и гитлеризма.