10:55

Государственный таможенный комитет распространил заявление в связи с ДТП на шоссе Новханы - Бинагади. «Сегодня в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что сотрудник Государственного таможенного комитета Велиев Самир Бахрам оглы в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Сообщаем, что человек по имени Велиев Самир Бахрам оглу не служит в таможенных органах и распространяемая информация не соответствует действительности».

* * * 09:23 На шоссе Новханы - Бинагади произошло ДТП, сообщает АПА. Самир Велиев, 1986 года рождения, выехал на встречную полосу на автомобиле KİA Optima и, совершая обгон, врезался в KİA Rio. Удар был настолько сильным, что автомобиль, управляемый С.Велиевым, въехал в дорожный знак, а потом в фонарный столб.