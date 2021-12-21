Таможенный комитет: пьяный водитель у нас не работал ОБНОВЛЕНО
Государственный таможенный комитет распространил заявление в связи с ДТП на шоссе Новханы - Бинагади.
«Сегодня в некоторых средствах массовой информации появилась информация о том, что сотрудник Государственного таможенного комитета Велиев Самир Бахрам оглы в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП.
Сообщаем, что человек по имени Велиев Самир Бахрам оглу не служит в таможенных органах и распространяемая информация не соответствует действительности».
* * * 09:23
На шоссе Новханы - Бинагади произошло ДТП, сообщает АПА.
Самир Велиев, 1986 года рождения, выехал на встречную полосу на автомобиле KİA Optima и, совершая обгон, врезался в KİA Rio.
Удар был настолько сильным, что автомобиль, управляемый С.Велиевым, въехал в дорожный знак, а потом в фонарный столб.
В результате аварии была госпитализирована пассажирка KİA Rio Нурана Гасымова, 1994 года рождения.
Как сообщили в Апшеронском районном управлении полиции, Самир Велиев управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что С.Велиев – лейтенант Государственного таможенного комитета, который несет службу в Международном аэропорту Гейдар Алиев.