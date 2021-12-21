Григорян: Открытие железной дороги Карс – Гюмри создает большие возможности для Армении

«Вас обвиняют в служении турецким интересам, почему вы это делаете?» - спросил журналист Петрос Казарян, обращаясь к Григоряну.

«Был публичный процесс об условном начале армяно-турецких отношений. Армения отреагировала на положительные сигналы от Турции относительно нормализации отношений. Что касается повестки, мы многократно говорили, что должны сесть за стол переговоров и понять, какую повестку можно сформировать. Пока в целом повестки нет», - ответил Григорян.

По его словам, Армения готова к урегулированию: «В регионе есть такие возможности в широком контексте. Например, открытие ветки железной дороги Карс – Гюмри создает большие возможности для Армении и Турции и экономическую взаимозависимость, что является важным фактором стабильности и безопасности».