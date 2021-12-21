Сколько лир дают за $1 в эти минуты
Турецкая лира продолжает расти после резкого обвала несколько дней назад.
На данный момент турецкая валюта торгуется на уровне 11,93 лиры за $1.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
Турецкая лира продолжает расти после резкого обвала несколько дней назад.
На данный момент турецкая валюта торгуется на уровне 11,93 лиры за $1.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.
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