Мошенника Наджиматдинова экстрадировали в Азербайджан
Объявленный в международный розыск Сади Наджиматдинов экстрадирован в Азербайджан.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре, гражданин Азербайджана Сади Наджиматдинов совершил мошенничество, причинив материальный ущерб в крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана.
Он был признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. Наджиматдинов скрывался, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
Задержан на территории Российской Федерации, и в марте 2021 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вчера, 22 декабря, Наджиматдинов был доставлен из России в Азербайджан.