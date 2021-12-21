Мошенника Наджиматдинова экстрадировали в Азербайджан

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, гражданин Азербайджана Сади Наджиматдинов совершил мошенничество, причинив материальный ущерб в крупном размере путем злоупотребления доверием и обмана.

Он был признан виновным по статье 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. Наджиматдинов скрывался, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

Задержан на территории Российской Федерации, и в марте 2021 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вчера, 22 декабря, Наджиматдинов был доставлен из России в Азербайджан.