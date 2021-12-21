Байден готов идти на выборы

Президент США Джо Байден заявил, что планирует принять участие в выборах 2024 года, но все будет зависеть от состояния его здоровья.

"Я очень уважаю судьбу. Она вмешивалась в мою жизнь много раз. Если я буду здоров, как сейчас, я снова буду баллотироваться", - сказал он в интервью журналисту телеканала ABC News.

Байден отметил, что если экс-президент США Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах, то это "увеличит вероятность" его участия в выборах.

Ранее Трамп также не исключал, что выдвинет свою кандидатуру. Байден вступил в должность президента США в возрасте 78 лет и стал самым старым в истории страны, приведенным к присяге в качестве главы государства.