Азербайджанская нефть стоит уже 77 долларов

Азербайджанская нефть марки Azeri Light на базе CIF подорожала.

Так, стоимость одного барреля азербайджанской нефти увеличилась на 1,62 доллара США, составив 77,45 долларов.

Минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара за баррель), максимальная - в июле 2008-го (149,66 доллара за баррель).

Отметим, что растут и мировые цены на нефть: нефть марки Brent на утро среды подорожала до 73,95 доллара за баррель, а февральские фьючерсы на WTI увеличились на 0,09% – до 71,21 доллара за баррель.