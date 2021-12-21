Азербайджан обратился в Google в связи с искаженными топонимами Карабаха
По официальным дипломатическим каналам перед компанией Google был поднят вопрос указания в приложении Google maps искаженных топонимов Карабахского региона Азербайджана на армянском языке наряду с официальными на азербайджанском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел АР.
В информации отмечается, что в связи с этим руководству компании было направлено письмо со списком официальных топонимов нашей страны.
"В то же время хотели бы напомнить, что в мае этого года на ежегодной сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям (UNGEGN) был представлен национальный отчет, подготовленный совместно с Министерством экологии и природных ресурсов АР.
Данный документ содержит перечень из 4 589 официально стандартизированных и утвержденных наименований населенных пунктов на азербайджанском, английском и русском языках, а также 125 наименований географических объектов на территориях, затронутых в свое время армяно-азербайджанским конфликтом и подвергнутых искажениям.
Резолюции, принятые в рамках конференций ООН по стандартизации географических названий, запрещают уполномоченным государственным органам какой-либо страны вносить изменения в стандартизированные географические названия, и такие изменения не могут быть признаны ООН.
Что касается платформы Google maps, то хотелось бы отметить, что это приложение работает по принципу индивидуальных обращений и подходов пользователей. В связи с этим очень важно, чтобы наши граждане, а также неправительственные организации активно сообщали свое мнение в компанию по этому поводу.
В настоящее время этот вопрос находится в центре внимания, принимаются меры по устранению допущенных искажений", - говорится в заявлении МИД.