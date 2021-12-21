Азербайджан обратился в Google в связи с искаженными топонимами Карабаха

По официальным дипломатическим каналам перед компанией Google был поднят вопрос указания в приложении Google maps искаженных топонимов Карабахского региона Азербайджана на армянском языке наряду с официальными на азербайджанском. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел АР.

В информации отмечается, что в связи с этим руководству компании было направлено письмо со списком официальных топонимов нашей страны.

"В то же время хотели бы напомнить, что в мае этого года на ежегодной сессии Группы экспертов ООН по географическим названиям (UNGEGN) был представлен национальный отчет, подготовленный совместно с Министерством экологии и природных ресурсов АР.