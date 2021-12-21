Азербайджан и Катар отменяют визовый режим

Между Азербайджаном и Катаром отменяется визовое требование к лицам, имеющим общегражданские паспорта. Это нашло отражение в законопроекте "Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требования лиц, имеющих общегражданские паспорта".

Документ обсужден 22 декабря на заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован на пленарное заседание.