Назван самый посещаемый интернет-ресурс 2021 года

Социальная сеть TikTok стала самым посещаемым интернет-ресурсом 2021 года, опередив прошлогоднего лидера – Google, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, TikTok начал занимать лидирующие позиции в рейтинге еще в феврале этого года. В августе популярность сервиса начала расти. При подсчетах учитывались как посещения пользователями веб-сайта, так и использование ими приложения социальной сети.

Китайская социальная сеть TikTok, которая позволяет загружать короткие видео, была запущена в середине 2018 года. Она принадлежит компании ByteDance, основанной в 2012 году.