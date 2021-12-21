За грубое обращение с гражданами Вилаят Эйвазов уволил начальника дорожной полиции
Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов освободил от должности начальника дорожной полиции одного из районов столицы, сообщают местные СМИ.
Приказом В.Эйвазова начальник отдела Государственной дорожной полиции Сабаильского района полковник-лейтенант полиции Мехман Фаталиев уволен за допущенные нарушения.
«В руководство МВД поступило много жалоб на регулярное грубое обращение с гражданами с его стороны. В результате служебной проверки приказом министра М.Фаталиев освобожден от занимаемой должности», - указывается в заявлении МВД.