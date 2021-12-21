ООН предлагает талибам $6 млн за безопасность

Организация Объединенных Наций (ООН) планирует выплатить почти $6 млн за защиту своего персонала в Афганистане движению «Талибан». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

Деньги планируют выделить в следующем году в виде ежемесячной заработной платы и продовольственного пособия талибам, охраняющим объекты ООН.

«ООН как работодатель обязана укреплять и при необходимости дополнять потенциал принимающих государств в условиях, когда персонал ООН работает в небезопасных районах», — пояснил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак в ответ на вопросы агентства Reuters о предполагаемых платежах. Он не стал оспаривать намерение ООН выделить деньги талибам за охрану своего персонала.