США перехватили контрабандное оружие из Ирана

ВМС США взяли под контроль судно с йеменским экипажем, которое перевозило из Ирана контрабандное оружие, вероятно, в Йемен, сообщил телеканал ABC.

"Прямые или косвенные поставки, продажа и передача оружия хуситам нарушают резолюции СБ ООН и санкции США", - приводит телеканал выдержки из заявления Пятого флота ВМС США, обнародованного накануне вечером.

Патрульные корабли ВМС США провели операцию на рыболовецком судне у берегов Омана и Пакистана на севере Аравийского моря. На борту судна находилось пять йеменцев. В ходе операции было изъято 1 400 автоматов Калашникова и 226 600 патронов.

По версии Пятого флота ВМС США, рыболовецкое судно следовало по маршруту, используемому для незаконных поставок оружия хуситам в Йемене.