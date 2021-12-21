Александр Лукашенко написал Ильхаму Алиеву

«Азербайджан достиг значительных успехов в области социально-экономического развития, стал сильным и влиятельным государством, решительно отстаивающим свои интересы на международном уровне». Об этом говорится в поздравительном письме президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю дня рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Белорусский лидер отметил успешное продолжение стратегического партнерства между Минском и Баку.

«Уверен, что совместная реализация будущих крупномасштабных инфраструктурных проектов станет прочной основой для укрепления многопланового сотрудничества», - говорится в письме Александра Лукашенко.