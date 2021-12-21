Десятки сотрудников Минтруда вступают в ряды «Ени Азербайджан»
143 сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения получили членские билеты партии «Ени Азербайджан», еще 107 сотрудников подали заявления на членство в этой партии.
В заседании организации партии «Ени Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения участвовали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов, председатель Ясамальской районной организации «Ени Азербайджан» Бахтияр Набиев.
Министр рассказал о славном пути развития партии «Ени Азербайджан», созданной в ноябре 1992 года под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что партия, возглавляемая ныне президентом Ильхамом Алиевым, пользуется большим доверием в обществе.
Бабаев отметил, что подписанными президентом Ильхамом Алиевым на днях 10 указов и распоряжений дан старт новому этапу социальных реформ в стране, в очередной раз значительно увеличились социальные выплаты, которые охватят 2,1 миллиона человек.
По его словам, число сотрудников Министерства, пополняющих ряды партии «Ени Азербайджан», продолжает увеличиваться, с апреля 2018 года в партию приняты около 900 сотрудников министерства, а всего членами ПЕА являются 4 тысячи сотрудников министерства и подведомственных ему структур.
Министр поздравил новых членов партии.
На мероприятии выступили принятые в партию сотрудники ведомства. Всего в партию были приняты 143 сотрудника министерства, им были выданы членские билеты. Еще 107 сотрудников подали заявки на членство в партии «Ени Азербайджан».
Затем на мероприятии выступил Тахир Будагов. Он подчеркнул важную роль партии «Ени Азербайджан» в развитии нашей страны во всех сферах.
Будагов отметил роль региональных и территориальных партийных организаций в реализации задач партии, подчеркнул важность их организованной и активной деятельности, а также поздравил новых членов партии.
Сотрудникам министерства были вручены членские билеты партии «Ени Азербайджан».