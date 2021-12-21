Десятки сотрудников Минтруда вступают в ряды «Ени Азербайджан»

143 сотрудника Министерства труда и социальной защиты населения получили членские билеты партии «Ени Азербайджан», еще 107 сотрудников подали заявления на членство в этой партии.

В заседании организации партии «Ени Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения участвовали министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан» - руководитель центрального аппарата Тахир Будагов, председатель Ясамальской районной организации «Ени Азербайджан» Бахтияр Набиев.

Министр рассказал о славном пути развития партии «Ени Азербайджан», созданной в ноябре 1992 года под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что партия, возглавляемая ныне президентом Ильхамом Алиевым, пользуется большим доверием в обществе.

Бабаев отметил, что подписанными президентом Ильхамом Алиевым на днях 10 указов и распоряжений дан старт новому этапу социальных реформ в стране, в очередной раз значительно увеличились социальные выплаты, которые охватят 2,1 миллиона человек.