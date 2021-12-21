Оппозиция отказалась от встречи с Пашиняном по переговорам с Баку

Парламентские оппозиционные фракции Армении "Армения" и "Честь имею" получили предложение премьер-министра Никола Пашиняна о проведении закрытой встречи для обсуждения переговорного процесса с Азербайджаном, однако отвергли его. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении двух фракций, пишет ТАСС.

"Сообщаем вам, что Ален Симонян (спикер парламента - прим. ТАСС) передал оппозиционным фракциям предложение о проведении закрытой встречи с Николом Пашиняном. Оппозиционные фракции заявили, что проведут встречу исключительно в открытых, равных встречах в условиях отчетности перед народом, что было отвергнуто, и мы подтверждаем нашу позицию о нецелесообразности проведения закрытых встреч", - отмечается в заявлении фракций.

Как подчеркивается в сообщении, "в этот период власти неоднократно доказывали, что тайно от народа ведут сомнительные переговоры, продвигая исключительно свою антинародную повестку... Формат закрытой встречи по вопросам, которые касаются армянского народа, неприемлем".