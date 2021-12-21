Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Вафа Панахиан Мустафа в интервью разъясняет, что же такое потеря обоняния, есть ли связь между коронавирусом COVID-19 и нарушением вкуса и обоняния.

Потеря вкуса, агевзия, случается редко и переносится достаточно легко, говорят эксперты. Большинство людей, которые думают, что утратили вкус, на самом деле утратили обоняние. Это состояние называется аносмия и может оказать сильное влияние на здоровье и психику больных. Потерять обоняние можно по разным причинам. Некоторые рождаются с этим нарушением, у некоторых оно развивается после травм головы или банальных инфекций.

- Что такое потеря обоняния?

- В зависимости от уровня восприятия можно судить о степени нарушения обоняния. Нарушения обоняния включают аносмию (полная утрата функции обоняния), гипосмию (частичное снижение функции обоняния), паросмию (искаженное восприятие запахов) и гиперосмию (повышенная реакция на слабые запахи). Аносмия, как правило, временная, наблюдается у большинства пациентов, инфицированных коронавирусом, а у некоторых - гипосмия. При потере обоняния применяют 4 детектора измерения запаха. В первом случае пациенту дают вдыхать пары нашатырного спирта, во втором - ацетон или бензин, в третьем – ароматы с резким запахом и, наконец, в четвертом случае - различать запах продуктов питания.

- Какая связь между коронавирусом COVID-19 и нарушением вкуса и обоняния?

- К симптомам коронавируса относятся высокая температура, кашель и потеря обоняния и вкуса. Есть существенные различия между потерей обоняния и вкуса, вызванной COVID-19, и потерей запаха и вкуса, вызванной гриппом или простудой. Потеря обоняния у пациентов с коронавирусом происходит ввиду того, что вирус проникает в наше тело через нос и рот. При простуде, ввиду обструкции дыхательных путей, происходит нарушение вкуса и обоняния. Заложенность носа во время гриппа приводит к потери обоняния и вкуса. В то же время, заложенность носа при простуде и респираторных вирусах снижает вкусовые ощущения, а коронавирус напрямую влияет на вкусовые ощущения и приводит к их полному изменению.

- Как проверять обоняние самостоятельно, в домашних условиях?

- Если пациент не может различить запах еды, например, отличить сладкое от горького, то рекомендуется «пробить нос» ярким запахом. Если и это не помогает, то применяется наиболее действенный метод, то есть пациенту дают вдыхать пары нашатырного спирта.

- Порой при потере обоняния некоторые люди впадают в панику, в связи с чем для определения степени нарушения обоняния они тщательно прочищают нос дезинфицирующими средствами на спиртовой основе, что, в свою очередь, может привести к повреждению капилляров носа. Что вы рекомендуете в таких случаях?

- В таких случаях я рекомендую использовать назальные спреи с лечебными травами от синусита Composor 16 и Sinusol или лечебный жидкий бальзам, в просторечии известный как «Вьетнамская звездочка».

Согласно научным и медицинским исследованиям, проведенным американскими учеными, дыхательные упражнения рекомендуются людям, потерявшим обоняние. Помимо этого, дыхательные упражнения укрепляют легкие и помогают тренировать обонятельные рецепторы. Если нарушена функция вкуса и запаха, то происходит поражение слизистого эпителия и рецепторов ольфакторных (обонятельных) нитей в полости носа. В этом случае может быть назначен месячный прием витаминно-минерального комплекса.

- Можно ли считать потерю запаха или вкуса ранним симптомом COVID-19?

- В самый тяжелый период пандемии коронавируса большинство инфицированных жаловались на ухудшение респираторных функций. В настоящее время количество подобных жалоб снизилось в разы. Это связано с тем, что повысилась устойчивость организма к коронавирусу. В то же время изменилась вирусная нагрузка COVID-19.

Известно, что вкусовое ощущение тесно связано с ощущением запаха. Можно сказать, что потеря обоняния сильно влияет на вкусовые ощущения. В целом 95 процентов жалоб на потерю вкуса связаны с понижением остроты обоняния. В настоящее время многие заболевшие COVID-19 сталкиваются с головной болью и слабостью. Восстановление восприятия вкуса происходит быстрее, чем обоняния. Потеря вкуса начинается немного быстрее и обычно продолжается 2-3 дня. Однако восстановление обонятельных рецепторов занимает больше времени. Полное восстановление обоняния после перенесенного коронавируса происходит на протяжении от трех недель до четырех-шести месяцев.

Нельзя забывать, что COVID-19 - новое заболевание. У нас есть пациенты с тяжелыми нарушениями вкуса и запаха, и полное восстановление восприятия запахов и вкусов после коронавирусной инфекции может затянуться до года. Избежать риска заражения - лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции. Своевременная вакцинация является ключевым фактором формирования устойчивого иммунитета к COVID-19.